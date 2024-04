Banconote false (60 milioni) smerciate in tutta Europa. Il falsario truffato, la congrega religiosa e il pizzo: come opera il clan Mazzarella

Un giro partito da Napoli e che ha fatto il giro di tutta l'Europa, soprattutto sotto l'ombra della Torre Eiffel. Il marchio è inconfondibile: si tratta dei falsari legati al clan Mazzarella di Napoli. Le banconote contraffatte, di pregevole fattura, avevano tagli da 50 e 100 euro. La banda è stata sgomitata dai carabinieri nel corso di una vasta operazione al termine della quale sono state notificate 63 misure cautelari emesse dal gip di Napoli su richiesta dalla DDA partenopea.



Quanto costavano le banconote? Cinque euro per le banconote verdi, da cento mentre le arancioni, da 50, solo 5 euro. Le forze dell'ordine hanno specificato che parte di questo denaro contraffatto ancora circola in diversi Paesi europei. Tra i destinatari della misure cautelari figurano indagati ritenuti legati al clan Mazzarella, componenti della banda di falsari e acquirenti, italiani e stranieri, tra cui diversi negozianti, che acquistavano le banconote per poi rivenderle. La vendita, è emerso dalle indagini, avveniva solo in determinati orari della giornata e le fasce orarie, così come avviene per quasi tutti gli esercizi commerciali, nel giorni festivi venivano ridotte.