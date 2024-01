Bambino di 10 anni nuota nella vasca degli squali del resort di lusso e viene morso: «Era in una pozza di sangue»

Un'esperienza paradisiaca si è trasformata in un incubo per un bambino di 10 anni. Mentre si trovava in una piscina di un resort alle Bahamas è stato attaccato da uno squalo. La tragedia ha avuto luogo presso l'Atlantis Resort, un complesso lussuoso che abbraccia hotel, casinò e parchi acquatici su Paradise Island.

L'aggressione è avvenuta lunedì pomeriggio mentre il bambino stava «partecipando a una spedizione nella vasca degli squali in un resort locale», si legge in un comunicato stampa della Royal Bahamas Police Force. Il ragazzo è stato morso alla gamba destra ed è stato portato in ospedale, dove le sue condizioni sono state dichiarate stabili.