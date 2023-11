Autovelox killer di Cadoneghe, annullate tutte le 60 mila multe: «Chi ha pagato sarà rimborsato»

Festeggiano gli automobilisti del Padovano e non solo. Saranno annullate, in autotutela, le 60 mila multe rilevate dall'autovelox «killer» di Cadoneghe. La decisione è stata annunciata oggi, nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco Marco Schiesaro, sulla scorta del parere pro veritate orale che è stato reso dall'avvocato Antonio Greco.

Il Comune procederà all'annullamento in autotutela, «ricorrendo l'illegittimità, e ricorrendo l'interesse pubblico, cosa che si configura per esempio sia per tutte le sanzioni per le quali non sono scaduti i termini per ricorrere, sia per tutte quelle per le quali sono già state ricevute le istanze di annullamento in autotutela, sia pure per tutte quelle per le quali ancora l'istanza non è stata presentata e lo sarà nei prossimi giorni».