Donna finisce con l'auto nel canale, 50enne eroe si tuffa e la salva dalla corrente che la stava trascinando via: «Non ci ho pensato 2 volte»

Durante l'ultima settimana del 2023 forti inondazioni hanno colpito la Malesia, provocando l’evacuazione di 27mila persone in sei stati del Paese. Hanno quindi cominciato a girare dei video in cui venivano mostrare gli effetti devastanti: strade bloccate, auto sommerse e persone intrappolate nei fiumi di fango.

In uno di questi video si vede una donna lottare per aggrapparsi alla parte posteriore di una macchina sommersa dalle forti correnti nel canale pieno d'acqua. Poco dopo, un uomo, Choo Ngiam Choong, è stato visto saltare oltre il guard rail e portare la donna sulla riva del canale, mentre l'auto veniva trascinata via dalla corrente.

L'episodio, avvenuto il 7 gennaio, è emerso grazie a un video pubblicato su Orang Kota Tinggi, un gruppo su Facebook.