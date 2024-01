Antonio Razzi, auguri a Kim Jong-Un per i suoi 40 anni: «È nu buono guaglione, ha fatto tante case per gli operai»

Kim Jong-Un compie 40 anni, e non potevano mancare gli auguri speciali di Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia diventato da qualche anno un idolo dei social (per usare un eufemismo), e che più di una volta non aveva nascosto la sua vicinanza al leader nordcoreano. «Ho conosciuto personalmente Kim Jong-un nel 2013, a Pyongyang, in occasione dell'inaugurazione del museo della Guerra. Gli ho parlato e stretto la mano, conservo ancora la foto... Mi è piaciuto molto e subito mi sono detto: questo qui farà veramente un cambiamento...», dice Razzi, raggiunto al telefono in Spagna dall'agenzia Adnkronos.