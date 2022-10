Corea del Nord, altro missile verso il Giappone (settimo in 14 giorni). Sale la tensione con gli Usa: «Ci difendiamo dalle minacce»

Nessuna de-escalation a Oriente. La Corea del Nord tiene alta la tensione e fa fuoco con il settimo missile in due settimane. Ancora una volta, l'obiettivo è il mare del Giappone. Nuove provocazioni a Tokyo, Seul e soprattutto agli Stati Uniti, che continuano a chiedere che Pyongyang rinunci al nucleare.

Putin prova a salvare il suo maxiyacht da 120 milioni: «In viaggio verso la Russia scortato da navi militari»

I test della Corea del Nord

Il governo di Kim Jong-un ha definito i test missilistici «un'azione di autodifesa regolare e pianificata per difendere la sicurezza del paese e la pace regionale dalle minacce militari dirette degli Stati Uniti, che sono durate per più di mezzo secolo». Il riferimento è alle esercitazioni congiunte tra Washington e Corea del Sud, organizzate negli ultimi giorni in risposta alle manovre nordiste.

L'ufficio del primo ministro giapponese ha confermato il lancio su Twitter di un nuovo missile balistico da parte di Pyongyang. "La Corea del Nord ha lanciato un sospetto missile balistico. Seguiranno altri aggiornamenti", si legge nel tweet. Tweet Il missile dovrebbe essere caduto fuori dall'area economica esclusiva di Tokyo in mare, ha precisato il governo giapponese. La guardia costiera ha inoltre fatto sapere di non aver ricevuto finora alcuna segnalazione di danni alle navi giapponesi, ha riferito l'emittente nazionale Nhk.

[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow. — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) October 8, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Ottobre 2022, 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA