Antonella Di Massa, il marito rompe il silenzio: «​Mia moglie non si è suicidata. Basta allusioni, non aveva doppie vite»

Parla per la prima volta il marito di Antonella Di Massa, la donna di Ischia scomparsa e trovata morta dopo 11 giorni dagli inviati di “Chi l'ha visto”: «Adesso voglio capire fin dove si è spinta, fin dove è arrivata e se qualcuno l'ha aiutata a fare quello che ha fatto. Questo ora è il mio obiettivo principale, arrivare alla verità». È passata una settimana dalla morte della moglie e Domenico Raco, il marito, parla a Fanpage per chiedere la verità sulla misteriosa fine, ribadendo un'unica certezza: «Antonella non si è suicidata. Assolutamente no».