Angelo Izzo, il mostro del Circeo: «Gli autori dei femminicidi? Sono dei miserabili. Io ho stuprato e ucciso donne ma per me era come rubare»

Angelo Izzo sconta un doppio ergastolo per tre omicidi. Il mostro del Circeo divenne orribilmente famoso per aver ucciso la 19enne Rosaria Lopez ed aver stuprato e tentato di uccidere l'amica Rosaria Donatella Colasanti, ma la sua militanza criminale va oltre con stupri, rapine, evasioni compiute in vari periodi della sua vita. Il killer, la cui storia tornerà alla ribalta dal 25 novembre nella serie Rai "Circeo", ne parla in un'intervista con il Corriere della Sera.