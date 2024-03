Boss in Incognito, Andrea Pascolini: chi è e quanto guadagna il direttore generale di Urbani Tartufi

Ieri il protagonista di Boss in incognito, il programma di Rai 2 condotto da Max Giusti, è stato Andrea Pascolini direttore generale di Urbani Tartufi. «Temperamento serio, a volte un po’ burbero, lotta ogni giorno per tre grandi macroscopici obiettivi: organizzazione, efficienza, sviluppo», così l’azienda Urbani Tartufi presenta il suo direttore generale Andrea Pascolini, protagonista del secondo appuntamento di “Boss in incognito”. Nè l'amministratore nè il proprietario dell'azienda (perché troppo riconoscibili) stavolta Max Giusti punta sul direttore generale. Ma chi è Andrea Pascolini?