Andrea Delogu: «In analisi da 10 anni. A San Patrignano eravamo una grande famiglia»

Andrea Delogu è abbastanza soddisfatta di se stessa. Mai esagerare. Ma «“40 e sto” è stato un successo e, più in generale, sento di aver maturato una conoscenza maggiore di me stessa: so un pochino di più chi sono». A La Stampa la conduttrice racconta la sua crescita da bambina a donna: «Ero una bimba molto inquieta e questo non è cambiato: lo sono ancora. Inoltre mi fidavo molto delle persone: a San Patrignano eravamo una grande famiglia. Questa fiducia nel prossimo e nel mondo mi è rimasta addosso: crescendo non l’ho persa, al massimo si è allentata un filino. Poi, come tutti, anch’io ho i miei momenti bui, dove piango nella doccia ascoltando Max Pezzali, ma mi aggrappo sempre all’idea che dopo si sta meglio».