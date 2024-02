​«Sono allergica all'acqua: mi vengono eruzioni cutanee e bruciori. Ecco come faccio la doccia»

L'acqua è generalmente considerata il simbolo della vita, ma per qualcuno anche un elemento così essenziale per la sopravvivenza si può trasformare in un acerrimo nemico. Kimberlee Mills, infatti, soffre di una rarissima allergia all'acqua, una condizione chiamata orticaria acquagenica. La diagnosi è arrivata all'età di 12 anni e da quel momento anche un'azione così semplice e basilare come fare una doccia è diventata un'esperienza complessa e potenzialmente dolorosa.

Tramite i suoi account social, la donna ha deciso di condividere la sua particolare quotidianità, spiegando cosa voglia dire essere allergici all'acqua e come ha imparato a destreggiarsi tra gli ostacoli posti da questa condizione.