Alessia Pifferi e i dialoghi intercettati con le psicologhe: «Dirò un bel po' di cose contro il pm». Il legale: gli diamo il botto finale, non ti preoccupare

«Ho intenzione di dire un bel pò di cose (...) tante cose contro il pm!». Sono parole di Alessia Pifferi, intercettate lo scorso 18 dicembre mentre parla in carcere con le due psicologhe di San Vittore, finite indagate per falso e favoreggiamento che nel colloquio, come sostiene l'accusa proprio sulla base delle conversazioni captate, si sarebbero anche informate su come procedeva la perizia psichiatrica in corso su di lei, disposta dalla Corte d'Assise di Milano nel processo che la vede imputata per l'omicidio della figlia Diana di quasi 18 mesi, lasciata morire di stenti.