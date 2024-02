Alessandra Mussolini: «Mio padre un traditore seriale. Mia nonna adorava zia Sophia Loren, con mia madre invece fu terribile. Ho lasciato il cinema per il cognome»

La sua carriera nel cinema non decollò mai, anche se lei, nipote del Duce ma anche di Sophia Loren, girò film con Ettore Scola e Alberto Sordi. «Dopo ogni provino le risposte erano: troppo bella, troppo brutta, troppo alta, troppo magra, occhi troppo chiari. Il vero troppo forse era il cognome - confessa Alessandra Mussolini, 61 anni - Dino Risi me lo disse in faccia. "Tu vuoi fare il cinema con quegli occhi che ricordano tuo nonno? Almeno cambiati il cognome!"». Allora chiuse col cinema, si iscrisse a Lettere e poi a Medicina. Ma la passione di Alessandra, figlia di Romano e Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, fu sempre la politica.