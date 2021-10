Vaccini, via libera dall'Ema alla terza dose per gli over 18

Arriva il via libera dall’Ema alla terza dose di vaccino anti Covid per gli over 18 dopo sei mesi dalla seconda dose. Secondo l’Agenzia europea per i medicinali infatti un richiamo del vaccino Pfizer (il Comirnaty) contribuisce all'aumento della produzione di anticorpi nelle persone tra i 18 e i 55 anni quando viene somministrato ad almeno sei mesi di distanza dalla seconda dose. Rimane sospesa invece la valutazione di un richiamo del Moderna (Spikevax) per tutti gli over 18.

Per le persone con una grave debolezza del sistema immunitario invece l’indicazione fornita dal Comitato dell’Ema apre anche a Moderna. La somministrazione dei vaccini Comirnaty e Spikevax però deve essere fatta almeno 28 giorni dopo la seconda dose.

La raccomandazione dell'Agenzia Ue è arrivata dopo che gli studi condotti hanno indicato che una extra dose di questi vaccini aumenta la capacità di produrre anticorpi contro il virus che causa il Covid-19 in pazienti che abbiano subito un trapianto e quindi abbiano un sistema immunitario indebolito.

