Il piccolo Giorgio non è sopravvissuto al tumore. Il dolore del papà: «È volato via»

Lunedì 27 Gennaio 2020, 11:06

è volato via», cosìha annunciato la morte adel figlio di soli due anni. La storia delaveva commosso l'Italia e spinto a gare di solidarietà sul web. Il bambino lottava contro unL'ultima speranza dei genitori era quella di portarlo inper sottoporlo a delle cure sperimentali e per questo avevano chiesto aiuto al popolo del web.Purtroppo la malattia non è stata sconfitta. «Il paradiso si è impreziosito di un nuovo angioletto. Giorgio è volato via», ha scritto papà Ivan sul suoEra stato lo zio a lanciare un appello affinché la famiglia potesse raccogliere i fondi necessari a sostenere le spese del viaggio e delle«Dopo aver affrontato un duro anno di cure, quando tutto sembrava andare per il verso giusto, è arrivata una recidiva». Da quel momento era partita una vera e propria maratona di solidarietà.Sabato, durante uno spettacolo per la raccolta fondi, è arrivata la notizia. I genitori, con una lettera, hanno spiegato che quel viaggio non ci sarebbe stato a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni e annunciato che i soldi raccolti fino a quel momento, saranno utilizzati per aiutare tutti gli altri bambini malati a lottare contro questa malattia.