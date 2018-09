Sesso, con Tinder e Grindr aumentano le malattie: e in Inghilterra scatta l'allarme

Allarme sesso in Inghilterra, dove gli ambulatori di salute sessuale sono ormai intasati, con un record di 3,3 milioni di pazienti l'anno scorso. Un 'boom' provocato,, dal crescente uso delle app sul telefonino per incontri sessuali 'casuali', comeMa l'aumento della domanda di assistenza sanitaria in questo settore arriva parallelamente al taglio di centinaia di milioni di sterline al budget dei consultori, denuncia la Local Government Association. L'aumento del numero di visite è equivalente a 210 in più al giorno. L'anno scorso, in Inghilterra sono state registrate 3.323.000 visite a strutture per la salute sessuale, con un aumento del 13% rispetto ai 2.941.000 nel 2013.Il numero totale di screening per infezioni sessualmente trasmissibili (tra cui clamidia, gonorrea, sifilide e Hiv), è aumentato di quasi un quinto nello stesso periodo, da 1.513.000 nel 2013 a 1.778.000 nel 2017. La Lga esorta dunque il governo a revocare i tagli di 600 milioni di sterline per offrire assistenza a chi ne ha bisogno.