Non autosufficienza e autonomia possibile, il forum a Bologna

L’allungamento della vita, sogno eterno dell’uomo, s’è trasformato in un’emergenza sociale. L’aumento dell’età media ha infatti generato una serie di problematiche di enorme impatto sociale legate all’invecchiamento della popolazione, che tuttavia, esattamente come avvenuto rispetto al clima, viene ignorato dalla politica. Gli Italiani con disabilità sono cinque milioni, la metà dei quali è costituita da anziani. Di tutti i temi che li (e ci) riguardano, si discuterà al “Forum della non autosufficienza e dell’autonomia possibile”, che si terrà a Bologna il 27 e 28 novembre. Il presupposto fondamentale di tutto è la capacità di anteporre l'idea di “persona” a quella di “malato”. Francesco Sinibaldi, anima del Forum fin dalla prima edizione e profondo conoscitore di questa realtà, spiega: “L’edizione di quest’anno comprende 50 workshop, vedrà impegnati 150 relatori, e avrà un uditorio professionale di oltre mille partecipanti, iscritti da tutte le regioni d’Italia. Tratteremo anche e soprattutto i temi ‘scomodi‘, che vanno affrontati con attenzione e senza sensazionalismi: disabilità e sessualità, bisogni sociali nel fine vita, il rischio di maltrattamenti nelle case di riposo. Ma anche come mantenere giovane il cervello e come i nostri amici a quattro zampe possono aiutarci nel percorso della cura." Fra gli eventi, segnaliamo, il 27 novembre, la presentazione del volume "Oltre l'Alzheimer - l'arte del caregiving" (Maggioli, 2019) con lo scrittore Flavio Pagano, il presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria Marco Trabucchi e il notissimo conduttore televisivo e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone; e la presentazione del progetto di accessibilità totale del Comune di Monteverde (AV) vincitore del prestigioso premio dell'Unione Europea "Access City Award 2019" che sarà illustrato dal sindaco Franco Ricciardi e dal vice sindaco Antonio Vella. Venerdì 15 Novembre 2019, 15:01

