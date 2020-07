I consigli del dottor Francesco Madonna Terracina: «Occhio al web, ecco come evitare i falsi chirurghi estetici»

Ultimo aggiornamento: Wednesday 22 July 2020, 16:36

cresce ogni anno e a quanto pare non conosce crisi. I numeri d'altronde parlano chiaro: sono oltre 300000 le procedure chirurgiche effettuate nel nostro paese ogni anno ed il trend sembra essere in costante aumento.e lasono gli interventi più richiesti ma anche la rinoplastica, la(plastica delle palpebre) piuttosto che il lifting del volto o larappresentano procedure effettuate con frequenza sorprendente da un numero sempre più alto sia di donne che di uomini., sul web impazzano proposte low cost o annunci sensazionalistici, sui social si può incorrere in chirurghi o sedicenti tali che pubblicizzano questa disciplina in maniera semplicistica.Lo chiediamo al dott, specialista in chirurgia plastica ed estetica a Roma.«La ragione risiede nel fatto che sui social e sul web si possono trovare numerosi fake ovvero operatori che si spacciano per chirurghi estetici senza averne la qualifica. A volte sono medici senza specializzazione o con specializzazioni che poco hanno a che fare con questa disciplina, talvolta invece non si tratta nemmeno di medici».«La legge italiana permette ad un medico abilitato di poter effettuare quasi tutte le discipline mediche e chirurgiche indipendentemente dalla specializzazione acquisita. Per farle un esempio io potrei sempre in termini di legge effettuare un trapianto di cuore oppure un parto cesareo senza avere però le conoscenze. Lo stesso accade per la chirurgia estetica che viene praticata, come detto, da operatori senza una competenza certificata».«La scelta del chirurgo verte su una serie di fattori non ultima l'empatia e la fiducia che debbono instaurarsi durante la prima visita tuttavia ci sono poche ma semplici regole che è bene rispettare».«In primo luogo accertarsi che il presunto chirurgo in questione sia innanzitutto un medico verificando sui siti dell'ordine dei medici provinciali di appartenenza. Per valutare se è effettivamente un chirurgo estetico la dicitura corretta èspecificando anche L'Università Italiana dove si è conseguita la Specializzazione.