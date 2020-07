Medicina estetica, lo specialista Francesco Madonna Terracina: «Ecco le giuste strategie»

Il lungo lockdown ci ha catapultato dalla stagione invernale a quella più calda, mettendo in risalto - con gli outfit estivi - piccoli e grandi difettucci a cui prima si era data poca importanza. Le maniglie dell'amore, la buccia d'arancia di cosce e glutei causata dalla cellulite, piuttosto che una smagliatura di vecchia data diventano inestetismi quasi insopportabili e fanno scattare il desiderio in ognuno di noi di poterli eliminare nel minor tempo possibile.

Dottor Francesco Madonna Terracina (*) esistono metodiche valide che possono aiutarci a migliorare la nostra silhouette?

«Oltre alle tecniche chirurgiche di Liposuzione o addominoplastica va riconosciuto che si sono affermate negli anni in misura sempre crescente le metodiche di medicina estetica. Il vantaggio è effettivamente quello di ottenere buonissimi risultati senza però la necessità di dover affrontare una procedura in sala operatoria con dei tempi di convalescenza e dei costi più significativi».

Specialista in Chirurgia plastica ed estetica, Responsabile Centri Spheramed a Roma e nel Lazio

