Omicron, primi casi di XQ: è una ricombinazione di sottovarianti

Finora era stata scoperta e isolata in Gran Bretagna, ora è approdata anche in Brasile. Nel Paese sudamericano sono stati infatti accertati i primi due casi locali di XQ, una ricombinazione tra due sottovarianti di Omicron (BA.1 e BA.2).

I casi hanno avuto luogo nella città di San Paolo e sono stati sequenziati dall'Istituto Butantan. Una ricombinazione si verifica quando un individuo viene infettato con due o più varianti contemporaneamente, risultando in una miscela del loro materiale genetico all'interno del corpo del paziente. Ma una variante ricombinante, come nel caso di XQ, non è la stessa cosa di un individuo infetto da due varianti contemporaneamente. Secondo il direttore del Laboratorio Genetika di Curitiba, Salmo Raskin, non è ancora possibile conoscere con certezza informazioni sulla trasmissibilità e virulenza di XQ.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 16:39

