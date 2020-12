Covid, rischio quarta ondata a marzo. I medici liguri: «Un 2021 tutto con la mascherina»

«Sappiamo purtroppo che a gennaio ci sarà sicuramente una terza ondata covid, è probabile che sia peggiore della seconda perché non ci arriveremo con gli ospedali 'scarichi' e sarà concomitante con l'influenza. In più è verosimile che ci sarà una quarta ondata a marzo». Lo ha detto il presidente regionale dell'Ordine dei Medici della Liguria Alessandro Bonsignore stamani in una diretta video via fb invitando i liguri a rispettare le regole del «distanziamento, mascherina e lavaggio delle mani» durante le festività natalizie nonostante la Liguria sia scesa in fascia 'gialla'.

Secondo Bonsignore dovremo abituarci «a un 2021 tutto con la mascherina perché per arrivare all'immunità di gregge con l'80% della popolazione vaccinata ci vorrà tutto il prossimo anno». «Il trend della pandemia covid è esattamente sovrapponibile a quello della spagnola, quindi noi sappiamo a cosa stiamo andando incontro - ha detto - Solo con il vaccino si invertirà la rotta e si spezzerà questo trend. Non arriveremo alla terza ondata con una riduzione dei contagi come avvenuto tra la prima e la seconda perché siamo in un periodo invernale e le aperture in corso fanno sì che non si arriverà a una riduzione importante dei contagi».

LA TEMPESTA PERFETTA DELLA TTERZA ONDATA «L'impossibilità di riprendere il tracciamento con oltre 737 mila casi attualmente positivi, i lunghi mesi invernali, l'imprevedibile impatto dell'influenza stagionale, l'imminente passaggio al giallo dell'intero Paese e il legittimo entusiasmo per il vaccino in arrivo» sono gli elementi del micidiale 'cocktail' che «può innescare la terza ondata». A mettere in guardia è la Fondazione Gimbe, nel monitoraggio settimanale indipendente sull'epidemia di Covid-19. Attenzione alla tempesta perfetta.

«Siamo in una fase estremamente delicata dell'epidemia - spiega Renata Gili, responsabile Ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe - per almeno tre ragioni: innanzitutto con oltre 700 mila attualmente positivi è impossibile riprendere il tracciamento dei contatti; in secondo luogo, ci attendono lunghi mesi invernali che favoriscono la diffusione di tutti i virus respiratori; infine, sino a metà gennaio non sapremo se l'impatto dell'influenza sarà, come auspicato, più contenuto rispetto alle stagioni precedenti. In tal senso, arrivare a quel momento con gli ospedali saturi potrebbe avere conseguenze disastrose - sottolinea - per la salute e la vita delle persone». «Altri due elementi - rimarca Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - completano la tempesta perfetta che rischia di innescare la terza ondata. Alla vigilia delle festività natalizie, tutte le Regioni si avviano a diventare gialle, un colore che non deve essere letto come un via libera - avverte - ma impone il rispetto di regole severe per impedire assembramenti e ridurre al minimo i contatti sociali tra persone non conviventi. Infine, l'auspicato e (speriamo) imminente arrivo del vaccino non deve costituire un alibi per abbassare la guardia: nella più ottimistica delle previsioni, infatti, un'adeguata protezione a livello di popolazione potrà essere raggiunta solo nell'autunno 2021 con una massiccia adesione delle persone alla campagna di vaccinazione».

