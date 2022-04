Bollettino Covid di venerdì 29 aprile: 133 morti e 58.861 casi in più. Tornano a calare positivi e ricoverati

Covid in Italia, il bollettino di venerdì 29 aprile 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 58.861 su 381.239 tamponi (ieri erano stati 69.204 su 441.526 tamponi), per un tasso di positività del 15,5%. I morti di oggi sono 133 (ieri erano stati 131). In lieve calo gli attualmente positivi, così come i ricoveri e le terapie intensive.

Covid, addio a quarantena per i positivi? Clementi: «Ormai è inutile, la malattia è cambiata»

Il numero totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale a 16.409.183 (+58.861) di cui 163.377 morti (+133) e 14.998.689 dimessi e guariti (+60.951). Gli attualmente positivi sono 1.247.117 (-1.689 rispetto a ieri) di cui 1.236.804 in isolamento domiciliare (-1.544), 9.942 ricoverati con sintomi (-134) e 371 malati in terapia intensiva (-11). Gli ingressi del giorno di oggi in terapia intensiva sono 38 (ieri erano stati 46)

Mascherine Ffp2 al lavoro, la circolare di Brunetta: «Ecco nuove regole dal 1° maggio». Il testo in pdf

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA