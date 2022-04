Covid in Italia, il bollettino di domenica 10 aprile 2022: i numeri su contagi, decessi e ricoveri

Covid in Italia, il bollettino di domenica 10 aprile 2022: i dati del Ministero della Salute dopo le 17 circa a questa pagina, con i numeri su contagi, decessi e ricoveri. Nella giornata di ieri i nuovi positivi sono stati poco meno di 64mila, con 112 morti e un calo degli attualmente positivi di quasi 12mila unità, grazie agli oltre 76mila guariti in un giorno. In calo i ricoveri, costante il dato sulle terapie intensive.

