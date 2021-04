Bollettino Covid di mercoledì 14 aprile: i dati completi dopo le 17. Veneto, Toscana e Puglia oltre i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 14 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre si attende la timemap delle riaperture, i numeri degli ultimi giorni sui contagi e i ricoveri sono leggermente in calo, anche se i decessi giornalieri sono ancora tantissimi: ieri 476 i morti, con poco più di 13mila casi.

Leggi anche > Johnson & Johnson, prossima settimana la raccomandazione dell'Ema

Dai singoli bollettini regionali i primi dati di oggi. In Veneto i nuovi positivi sono 1.081 con 24 morti, mentre in Toscana si contano oggi 1.168 casi e 32 decessi. In Puglia i casi sono invece 1.488 con 39 morti. In Piemonte si registrano invece 1.439 nuovi positivi e 70 morti, mentre in Emilia Romagna i casi sono 859, con 30 morti. In Friuli Venezia Giulia 226 casi e 12 decessi.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA