Tumore, obesità, asma, diabete e bullismo sono le nuove malattie dell'infanzia

«Prima i bimbi morivano di malattie infettive, oggi le principali cause di morte sono i tumori e i traumi da incidente stradale. Inoltre - spiega Giovanni Corsello, past president Fiarped - facciamo i conti con nuove emergenze. Abbiamo malattie croniche come asma e diabete in crescita esponenziale». Ci sono poi, prosegue, «malattie genetiche rare, come la fibrosi cistica, che prima non avevano cure, mentre oggi sono curabili, ma richiedono centri specialistici di altissimo livello, che devono coordinarsi con il territorio».E, ancora, «grazie a cure neonatali migliori, riusciamo a far sopravvivere i nati prematuri, ma possono riportare danni permanenti». Sono infatti un milione, nel nostro Paese, i bambini con bisogni assistenziali speciali, di cui 10.000 necessitano di dispositivi, come respiratore o nutrizione artificiale. A crescere sono però soprattutto disturbi dell'attenzione, dell' alimentazione e del comportamento. «Mancano dati nazionali - sottolinea Antonella Costantino, presidente Società Italiana di Neuropsichiatria infantile - ma in Lombardia, in 2 anni, sono aumentati del 20% gli accessi al pronto soccorso per problemi psichiatrici» che si manifestano con atti di autolesionismo ed esplosioni di rabbia. «Ma solo un bambino o adolescente su due viene preso in carico dai servizi pubblici». A fronte di questo quadro, dal ministro Speranza arriva «un impegno a rafforzare la tutela della salute nei primi anni di vita», perché «sono gli anni in cui la persona è più fragile, quindi è ancor più necessario il sostegno delle Istituzioni».