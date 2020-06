di Lucilla Vazza

«Il virus non è affatto sparito e i focolai di questi giorni a Bologna e Mondragone lo dimostrano, altro che virus indebolito come dieci scienziati famosi si ostinano a dire, generando confusione nei cittadini e nelle istituzioni. Dobbiamo mantenere intatta tutta la nostra capacità di sorveglianza e fare i tamponi ai diretti interessati, a tutti i contatti e così individuare gli infetti: è l’unico strumento che abbiamo per spegnere i, piaccia o non piaccia - ci va giù diretto Andrea Crisanti , ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, diventato famoso per aver arginato e studiato il focolaio di Vo’ Euganeo, in Veneto, all’inizio della pandemia, contribuendo attivamente alla strategia regionale sui tamponi che si è rivelata vincente.LEGGI ANCHE --> Virus, mini focolai: risale il contagio. Lazio: l’indice Rt resta sopra 1 «Io l’ho sempre detto e lo ripeto esiste il rischio che si riaccendano nuovi focolai, i messaggi che sminuiscono la portata del problema non sono corretti. La verità è che il virus circola, dire altro è da irresponsabili. I focolai sono la prova concreta della trasmissione del virus che continua a circolare, purtroppo la pandemia non ce la siamo messa alle spalle. Il lato positivo è che abbiamo la capacità di individuare i casi, intervenire e circoscrivere i focolai. La cosa più importante è mantenere intatta la capacità di sorveglianza attiva e passiva. Cioè andare a cercare i positivi e monitorare i contagiati, bloccando la diffusione del virus. Noi non sappiamo dove potrà scoppiare il prossimo focolaio e quindi va incrementata la capacità di coordinamento tra le istituzioni per intervenire tempestivamente».«Non va ripetuto l’errore che abbiamo fatto nella settimana dal 21 al 29 febbraio. Non ci possiamo permettere il lusso di sottovalutare la situazione. I messaggi della politica e della scienza alla popolazione non devono essere incoerenti, perché incoraggiano atteggiamenti imprudenti. Gli scienziati hanno una grossa responsabilità nell’alimentare comportamenti poco virtuosi. Gli assembramenti sono rischiosi e non ce lo possiamo permettere».«Non farei distinzioni, ormai le regioni si sono attrezzate. Anche dove il contagio è azzerato è presto per smobilitare, bisogna continuare a monitorare con intelligenza. Perché i tamponi vanno fatti alle persone giuste, innanzitutto agli operatori sanitari, perché sono direttamente esposti al contagio, e poi in caso di focolai, a tutti i soggetti coinvolti».«No, in questo momento la prevalenza è così bassa che sono soldi buttati, perché non sono soggetti a rischio. Test e tamponi vanno fatti in maniera mirata. Qualsiasi test ha una certa frequenza di errore e l’errore deve essere inferiore come probabilità alla frequenza dei positivi. Con i numeri di oggi il rischio di falsi positivi è più elevato della possibilità di trovare i positivi veri. È un fatto statistico. Quando la prevalenza è così bassa il rischio di sbagliare diventa superiore alla capacità di identificazione. Ripeto, sono soldi buttati. Capisco che sia difficile da comprendere, ma fare i tamponi deve rispondere a una strategia precisa di sanità pubblica, non a un’esigenza di propaganda».