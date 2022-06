Rete drive in per l'esecuzione dei tamponi: dal 1° luglio rimodulazione delle attività

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica la rimodulazione dell'attività drive-in per l’esecuzione dei tamponi per la ricerca del virus Sars CoV-2. Tale rimodulazione sarà in vigore dal 1° luglio su tutta la rete territoriale.

Drive-in Rieti (via del Terminillo 42): aperto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 10:30.

Drive-in Passo Corese (via Maestri del lavoro): aperto il lunedì e il martedì dalle ore 11:30 alle 12:30

Drive-in Magliano Sabina (via Veneto Lotti - area campo sportivo): aperto il giovedì dalle ore 10:00 alle 11:00.

Drive-in Poggio Mirteto (via Finocchieto - sede Distretto Asl Rieti): aperto il mercoledì e il venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00.

Drive-in S. Elpidio (via Petrignano 12 - comune Pescorocchiano): aperto il mercoledì e il venerdì dalle ore 11:30 alle 12:30.

Drive-in Accumoli (PASS via Salaria km 141.400): aperto il martedì dalle ore 9:30 alle 10:30.

Drive-in Amatrice (PASS Amatrice - area Opera don Minozzi): aperto il sabato, a settimane alterne. Giorni di apertura: 16 e 30 luglio - 13 e 27 agosto dalle ore 10.30 alle 11.30.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 15:03

