Elezioni 2022, Salvini a Ostia: «Se vinciamo ad occuparsi di sicurezza e immigrazione sarà qualcuno della Lega»

«Su immigrazione e sicurezza qualcosa ho fatto e sarei in grado di fare. Vi garantisco che se vinciamo le elezioni, a occuparsi di sicurezza e immigrazione in questo paese sarà un uomo o una donna della Lega». Lo dice in un comizio a Ostia il segretario della Lega Matteo Salvini. «I confini torneranno ad essere protetti e la sicurezza tornerà ad essere una priorità. Dal 26 settembre, se vinciamo, reintroduciamo i decreti sicurezza della Lega e l'immigrazione torna ad essere controllata», aggiunge.

Parte dal mare di Roma, dunque, la campagna elettorale della Lega. Il segretario Matteo Salvini ha partecipato alla manifestazione organizzata presso lo stabilimento Venezia dove oltre mille persone hanno atteso l’arrivo del leader leghista. Ad attenderlo gli organizzatori dell’evento Davide Bordoni, candidato al Senato e Monica Picca candidata alla Camera, insieme al coordinatore regionale Claudio Durigon. Tanti i temi affrontati da Salvini, dalla Flat tax alla sicurezza, dal caro bollette alla scuola.

