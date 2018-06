IVREA - «A Roma c'è via Togliatti, via Marx, in Italia ci sono vie e piazze intitolate a Stalingrado, la storia non si processa ma si ricorda. Se via Almirante fosse parallela a via Togliatti non vedo quale sarebbe il problema...». Lo afferma il ministro dell'Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini, al suo arrivo a Ivrea per un incontro elettorale in vista del ballottaggio della prossima settimana.

