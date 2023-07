Giorgia Meloni, la dedica a Ginevra sul volo di ritorno dagli Usa: «Affrontiamo il mondo mano nella mano»

di Redazione web

«Io e te, che affrontiamo il mondo mano nella mano». Poche righe su Instagram di Giorgia Meloni, una foto per dimostrare quanto amore nutra verso la figlia Ginevra. La premier, tornando dall'America dove ha incontrato Biden, ha così messo in luce anche il suo ruolo di madre (cosa fatta anche in passato).

I commenti alla premier

I commenti infatti sono quasi tutti dello stesso tenore. «Una grande Donna, un immenso politico ed una dolcissima mamma», scrive Dani. «La foto più bella e commovente che ha postato da quando è diventata Presidente. Una grande politica e una grande mamma», risponde Bea.

