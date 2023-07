Alessandra Mussolini, il look con le treccine al Consiglio di Forza Italia non passa inosservato: «Ecco perché le ho fatte»

di Redazione web

Alessandra Mussolini, europlarlamentare del Ppe ma anche personaggio televisivo (da Ballando con le Stelle a Tale e Quale Show, per citare gli ultimi programmi a cui ha partecipato), ha sfoggiato un look che non è passato inosservato in occasione della prima giornata del Consiglio nazionale di Forza Italia. Capelli raccolti da una fascia colorata, e un dettaglio insolito delle trecce. Che hanno un significato.

Alessandra Mussolini, le trecce

È stata la stessa Mussolini a spiegarlo, scherzando con i giornalisti all'ingresso dell'hotel romano in cui si sta svolgenfo il Consiglio nazionale che ha eletto Antonio Tajani segretario del partito orfano di Silvio Berlusconi (e non presidente, in segno di rispetto al suo fondatore). «Il mio stile di oggi? Lo definirei fluido… mi sono fatta anche le trecce, a Napoli portano fortuna, le ho fatte per Tajani…». «Siamo il perno del Ppe, Tajani va benissimo perciò mi sono fatta le trecce…le parole d'ordine sono stabilità e continuità …», dice l'europarlamentare azzurra.

