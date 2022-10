Alessandra Mussolini cambia idea e imita zia Sophia Loren a Tale e Quale: pubblico in rivolta

di Redazione web

Alessandra Mussolini nei panni della zia Sophia Loren. E' stato un vero e proprio show quello di Alessandra Mussolini al programa Tale e Quale di Rai1. Per tutta la settimana l’ex politica si è lamentata sui social network e in tv per la scelta degli autori di farle imitare la grande attrice napoletana. Tanto che Alessandra ha anche abbandonato le prove della settimana, stupendo tutti: lei stessa ha spiegato che interpretare l’adorata zia, sorella della madre, le causava un vero e proprio blocco. E quando il conduttore Carlo Conti le ha fatto notare che aveva già indossato i panni della Loren in uno sketch nel salotto di Barbara d’Urso, Mussolini ha precisato che non era esattamente la stessa cosa e che a Tale e Quale Show c’è maggiore impegno e passione.

La chiamata di Sophia Loren

Ma poi, all’improvviso, la concorrente ha fatto retromarcia e non ha rinunciato ad esibirsi nella performance. Mussolini ha rivelato di aver cambiato idea grazie proprio a Sophia Loren, che l’ha spinta a non rinunciare a questa occasione.

Tramite una chiamata registrata, infatti, Mussolini ha fatto ascoltare le parole della zia alle quali ha ceduto, esibendosi in ‘Tu vuò fa l’americano’ (tratto dal film La baia di Napoli), conquistando gli applausi e consensi.

Il malcontento del pubblico

Se in studio il pubblico ha applaudito, la stessa cosa non è successa da casa. Molti spettatori, infatti, si sono sentiti presi in giro e la maggior parte di loro si è lamentata su Twitter per il cambio di idea e la telefonata registrata, definendolo un vero e proprio siparietto. «Tutta la settimana e lei mercoledì sui social diceva che aveva abbandonato e che chiedeva un altro personaggio…ma perché devono prenderci per il c***?» ha scritto un utente. «Tanto rumore per nulla» ha ribadito un altro spettatore. «La Mussolini è riuscita nel suo intento, far parlare di sé durante tutta la settimana”, ha sottolineato qualcun altro. E poi ancora un tweet piuttosto critico: “La Mussolini ha creato tutto questo drama solo per far parlare di sé».

