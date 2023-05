Alessandra Mussolini bloccata su Instagram: «Colpa del mio cognome, questa è violenza». Poi le scuse di Meta

di Redazione web

«Posso creare un account chiamandomi Alessandra Gramsci e va bene, Alessandra Berlinguer e va bene, ma se scrivo Alessandra Mussolini no, ma io non mi cambio cognome per Instagram, questo è un pregiudizio che diventa violenza» si lamenta la politica in una videointervista rilasciata all'Ansa. L'eurodeputata, però, non arretra e la spunta. Ma andiamo con ordine.

Account bocciato

L'eurodeputata, infatti, è già presente sul social di Meta, con l'account alemussolini_, dove posta immagini relative alla sua attività nel mondo dello spettacolo; ricordiamo infatti che Mussolini ha partecipato anche a Ballando con le stelle e ha un passato come attrice, ma ora la politica intende aprire un altro canale, con il nome e cognome per esteso per separare l'attività politica da quella nello spettacolo, ma avrebbe ricevuto il messaggio della piattaforma che le nega il consenso per violazione della «linee guida della community».

Interrogazione in Commissione

«E' fondamentale per lo svolgimento dell'azione politica e di comunicazione», spiega ancora l'esponente di Forza Italia, che intende rivolgersi alla Commissione Europea lamentando la «violazione dei miei diritti sulle piattaforme social Meta».

Disservizio

Facendo una ricerca sugli account di Instagram, in realtà esiste già un profilo con nome e cognome, ma aprendolo sembra un fake, mentre un altro è scritto con cognome e nome, ma anche in questo caso una volta aperto sembra un profilo fittizio.

Dopo la polemica e l'intenzione di procedere in Commissione europea, Meta ha contattato Alessandra Mussolini, come dice lei stessa in un video su Twitter, scusandosi del "disservizio" ed attivando il nuovo account.

