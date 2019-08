Rousseau, M5S diviso. Bugani: «Il voto in piattaforma ci sarà». Conte d'accordo, Fico cntrario

Contrari al voto in questa fase anche molti parlamentari vicini a Roberto Fico, presidente della Camera e leader dell'ala ortodossa. Nei fatti in queste ore nelle chat dei parlamentari si mette in discussione la tempistica del voto, ma anche e soprattutto il "metodo Casaleggio". Se il Conte bis dovrà passare da [10:31, 28/8/2019] Guglielmo Nappi: Rousseau per la prima volta gli esiti della votazione sono davvero in bilico

Orlando (Pd) critico. «Ogni forza politica prende le decisioni che ritiene. L'importante è che queste decisioni non entrino in contrasto con l'ordinamento costituzionale». Così Andrea Orlando risponde ai cronisti che, nel Transatlantico di Montecitorio, gli chiedono di commentare la scelta della consultazione sulla piattaforma Rousseau annunciata dal Movimento 5 stelle. «Se la piattaforma Rousseau è un modalità di discussione e decisione interna al Movimento 5 Stelle e se non entra in conflitto con le procedure della Costituzione per definire gli incarichi di governo, ha una relativa rilevanza. Se entra in conflitto» con le decisioni della presidenza della Repubblica, «credo che si debba far valere prima di tutto la nostra Costituzione», aggiunge più tardi Orlando.

«Il M5s ha sempre coinvolto i propri iscritti, anche quando si è trattato di scegliere i parlamentari. Questo voglio dirlo a chi ha criticato la nostra scelta. Il percorso su quando fare il voto, è stato condiviso con gli organi istituzionali, compreso il presidente Conte, che è consapevole della necessità di fare questo voto. Insieme abbiamo deciso quando farlo». Lo ha affermato il capogruppo del M5S, Stefano Patuanelli, confermando che il M5S sottoporrà al giudizio dei propri iscritti l'alleanza di governo con il Pd.