Tasse, Berlusconi: "Sgravio totale per aziende che assumono giovani"

Silvio Berlusconi propone un «totale sgravio fiscale per le aziende che assumono i giovani »con contratto di apprendistato o di primo impiego per tre anni«. »Deve essere per le aziende molto conveniente assumere un giovane«, sostiene il leader di Fi a Radio 101. Berlusconi torna, quindi, a riproporre l'aumento a «mille euro al mese per le pensioni minime» e ribadisce la necessità di dare una «attenzione alle nostre mamme, che hanno diritto di trascorrere una vecchiaia serena».

