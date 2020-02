Tra le nazionali sportive più amate d'Italia, ce n'è una che non fa gol in rovesciata o colpi di tacco, non vince Mondiali, ma riempie gli stadi e fa breccia nel cuore di tutti: la Nazionale Cantanti. Per uno come me le cui passioni più grandi sono sempre state il calcio e la musica, essa ha rappresentato una sintesi perfetta di fondamenta sulle quali avrei voluto costruire la mia vita.

Ricordo un Antonacci dai capelli lunghi, un Ramazzotti che sembrava un calciatore e un Morandi con il fiato di un maratoneta. Tutti al centro del campo a salutare il pubblico sulle note di una canzone che levata al cielo si è rivelata un inno alla vita: Si può dare di più (Ruggeri, Morandi, Tozzi).

Così come a Natale, tutti i giorni della nostra vita.

Il mio pensiero torna a qualche mese fa, quando con la Nazionale siamo stati impegnati tra Israele e Palestina in un viaggio in cui non abbiamo fatto nulla di straordinario, se non il nostro. E con questo dico, facciamo il nostro. Come la NIC, come Morandi, come Padre Ibrahim. Questa Nazionale ha giocato a calcio in tutti i campi e l'hanno sconfitta tutti. Ma in un campo è e resterà imbattibile: quello della solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA