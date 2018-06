Social killed the video star

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaE alla fine ce l'hanno fatta. I social media, da semplici piattaforme per tenersi in contatto con gli amici, stanno diventando veri e propri contenitori di notizie, musica e video, entrando in competizione con la vecchia e cara tv. E adesso è arrivato il sorpasso. Secondo una ricerca condotta da GlobalWebIndex, sui social network si trascorrono in media 20 minuti in più al giorno rispetto a quelli passati davanti al piccolo schermo. Tempo che si dilata a un'ora e mezzo per i più giovani, per i quali il televisore sarebbe come il telefono fisso di casa, un mezzo di altri tempi. I big della Rete, da Facebook a Instagram, da tempo sarebbero impegnati a portare gli utenti dallo loro parte, con contenuti sempre più accattivanti.Secondo l'indagine per la quale sono state intervistate 350mila persone di età compresa tra i 16 e i 64 anni - sarebbe proprio il decollo dei video che avrebbe fatto guadagnare terreno ai social. Segnando lo storico sorpasso. Si legge nel rapporto: «Sebbene la natura dell'impegno sui social media differisca dal tipo di visualizzazione e coinvolgimento della tv, sempre più utenti vi dedicano più momenti della loro giornata. E più i video decollano, più questi colgono l'opportunità di muoversi nel mondo della tv».L'industria dei social media, infatti, ha cominciato a competere direttamente e da tempo con le reti televisive. È notizia di pochi giorni fa che Facebook starebbe collaborando con diversi network per produrre notiziari originali, ovvero telegiornali da diffondere sulla sua piattaforma Watch, quella dedicata solo ai video, attiva negli Usa dall'estate scorsa. Su Instagram, il paracadute giovane di Mark Zuckerberg, partirà una sezione per i video che potranno durare fino a un'ora. Iniziativa-fotocopia di Discover, una parte dell'app Snapchat dove fra i contenuti degli utenti sbucano anche quelli degli editori. Mentre Twitter sta dando sempre più spazio agli eventi sportivi in diretta. Volontà comune delle piattaforme social è quella di contrastare un altro colosso della Rete. Con YouTube, infatti, il braccio di ferro è appena iniziato.