Nella ripresa la squadra ha creato più occasioni e ha reagito bene. I ragazzi hanno avuto il giusto atteggiamento. Chi gioca nella Roma deve avere sempre coraggio e ambizione». Il tecnico torna anche su Florenzi: «Alessandro ha giocato molto bene. È un grande professionista, è un'opzione per me. Come si può vedere io non ho nessun problema con Florenzi». Ma Alessandro a fine partita si è lasciato scappare un «domani vi faccio un discorso strappalacrime». Un preludio di addio? La Fiorentina è pronta. Qualche problema i tifosi lo hanno ancora con Pallotta. Nel finale di partita la Sud ha espresso il suo disappunto con cori che invitavano alla cessione del club. Non sappiamo cosa hanno pensato gli altri 25mila, ma il messaggio è sembrato forte e chiaro.

Lunedì 16 Dicembre 2019, 05:01

