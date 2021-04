MIRANTE 7

Due interventi provvidenziali nel primo tempo.

MANCINI 7

Il clima poco teso non lo esalta, ma Gianluca corre a spegnere sul nascere quasi tutti i tentativi di incendio. Tra i migliori italiani. E l'altro Mancini lo sa.

IBANEZ 6,5

L'eroe di Amsterdam permette poche parole in area di rigore e serve in campo aperto Mayoral. Affamato.

FAZIO 6

Ruggine e malinconia in tutte le fasi di gioco, ma il ritmo soporifero lo aiuta.

REYNOLDS 5,5

Acerbo ed emozionato. Il ragazzo del Texas parte imballato e mette in difficoltà i compagni. Leggeri miglioramenti nella ripresa (76' Karsdorp 6: un anticipo di testa provvidenziale).

VILLAR 6

Fa sorridere quasi quanto Lol. La sfida con Schouten è una dei pochi spunti di interesse della gara anche se nel finale perde un pallone sanguinoso.

DIAWARA 6

Primo tempo annoiato e noioso. Si fa notare nella ripresa per un'incursione in area e per poco altro (68' Veretout 6: altra benzina in vista Ajax).

BRUNO PERES 6

Spostato a sinistra non regala spunti impressionati. Sin troppo spigliato in qualche occasione.

PEDRO 5

Si arruffa, si arrabbia, si sacrifica. Ma è di nuovo impreciso e per niente incisivo. Pedrosauro? (68' Mkhitaryan 6,5: gran classe che torna).

CARLES PEREZ 5,5

Lui nemmeno ci prova. Non va a caccia della profondità e si tiene ben lontano dalla zona calda (76' Pellegrini ng: giallo per aiutare Villar. E squalifica)

MAYORAL 7

Unico a cercare guizzi lì davanti anche se si immerge poco in area. Segna un gol pesante in un momento grigio del match e sfodera una mitragliata di caffè (84' Pastore ng: è Pasqua!).

FONSECA 6,5

Turn over che più che ricco non si può. La priorità tra Europa e campionato è chiara, il mancato apporto delle riserve no. Ma vincere aiuta a vincere.

(F. Bal.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 05:01

