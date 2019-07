Emilio Orlando

«Si sentivano rumori strani provenire dall'alto. Poi un crash. Quel ramo poteva provocare una tragedia». Alcuni scricchiolii sinistri hanno infatti preceduto la caduta del ramo dell'albero di olmo, che ha ferito sette persone sedute ad un tavolino tra cui due bambini, uno di tre anni ed un altro di pochi mesi. La famiglia, residente ad Ostia, era seduta ad un tavolino del villaggio estivo Notti sul Tevere, allestito sulla banchina del Tevere sotto ponte Sisto, sulla sponda del fiume che ricade a Trastevere. Il ramo si è staccato dal fusto da un'altezza di 12 metri. Quando ha raggiunto il suolo, ha travolto un ombrellone che copriva il tavolo dove era seduta F. G. di 30 anni, madre dei due bimbi, che ha riportato una ferita alla testa. Accanto alla donna sedeva il marito G.D.G. di 34 anni (che è stato colpito alla gamba) ed un'amica di famiglia, la 24enne S.S.

Tutti i feriti, bambini compresi, sono stati trasportati dal 118 al Bambin Gesù ed al Fatebenefratelli in codice giallo. Nessuno ha riportato ferite gravi. Panico e paura tra la gente che mercoledì sera affollava la banchina dove c' è l'evento dell'Estate Romana. «Quei rami pendenti dal Lungotevere, sembrano spade, pronte a precipitarci sulla testa commenta il titolare di un locale -. Il Comune ci tartassa ma non provvede a potare i rami pericolanti ed a ripulire le sponde del fiume dall' immondizia e dai ratti. Prima o poi ci scapperà il morto». Degrado e sporcizia regnano sovrani, infatti, sulle rive del Tevere.

Tra Ponte Sisto e Ponte Garibaldi le paratie laterali sono quasi tutte ricoperte dalle piante di capperi rampicanti e da siepi che invadono il passaggio.

«L'abbandono e l'incuria sono oramai sono evidenti che questa zona di Roma sembra uno scorcio dell'epoca giurassica, dove la natura si sta riappropriando dei suoi spazi ad ogni costo», è il commento di alcuni ciclisti che pedalano lungo la ciclabile.

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

