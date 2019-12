Dalla Giamaica alla vetta più alta Toni Ann è la più bella del globo

Sofia Unica

Toni-Ann Singh, studentessa giamaicana di psicologia, è stata incoronata a Londra Miss Mondo 2019. Dopo l'elezione, la ragazza di 23 anni, ha mandato via twitter un messaggio a tutte le ragazze del mondo: Credi te stessa. Sappi che sei degna e capace di realizzare i tuoi sogni. Questa corona non è mia, ma tua. Hai uno scopo.

Toni-Ann Singh, già miss Giamaica, ha conquistato il pubblico cantando I Have nothing di Whitney Houston, e rispondendo a tono alle domande del giornalista britannico Piers Morgan. «Penso di rappresentare qualcosa di speciale, una generazione di donne che stanno spingendo in avanti per cambiare il mondo, ha detto nell'intervista, aggiungendo che, tra i suoi progetti, c'è quello di iscriversi alla facoltà di Medicina. Dopo di lei, si sono classificate per la corona Miss Francia e Miss India. Singh è stata premiata dalla vincitrice dello scorso anno, la messicana Vanessa Ponce de Leon. Questa è la quarta volta che una donna giamaicana diventa Miss Mondo: era già accaduto nel 1963, 1976 e 1993.

Una bella rivoluzione, che scardina il canone della Barbie e racconta una bellezza molto più vicina alla realtà. L'ispirazione dei giurati, quest'anno, arriva da modelli potenti, da Michelle Obama a Meghan Markle, solo per citare due esempi tra i più noti. «Finalmente l'universo sta dando valore alla pelle nera», aveva commentato Leila Lopes, Miss Universo 2011 dall'Angola, dopo l'elezione della Tunzi, così come pure aveva fatto Oprah Winfrey, famosa conduttrice statunitense.

La sua elezione arriva pochi giorni dopo di miss Universo: ad essere incoronata è stata la sudafricana, Zozibini Tunzi. Con lei sono state nominate: Miss Puerto Rico, Madison Anderson, e Miss Mexico, Sofia Aragn, si sono classificate al secondo posto. Come si legge nella sua biografia online, Tunzi è una nota attivista «impegnata nella lotta contro la violenza di genere. Ha dedicato la sua campagna sui social media a cambiare la narrativa sugli stereotipi di genere. Ô orgogliosa sostenitrice della bellezza naturale e incoraggia le donne ad amarsi così come sono». Durante le fasi del concorso, la futura. Una rivoluzione di colore come l'hanno definita i maggiori media specializzati americni.

riproduzione riservata ®

Lunedì 16 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA