Timothy Ormezzano

Un giallo a tinte bianconere. Cristiano Ronaldo trasloca. E' questa la conclusione (affrettata?) che suggerisce un video pubblicato dal portale «Per Sempre Calcio in cui una parte della lussuosa flotta automobilistica di CR7 viene caricata su un grosso camion di un'azienda portoghese. I bolidi lasciano la megavilla di Cristiano sulla collina di Torino alle porte della notte: Ronaldo trasloca? «Domenica sera, verso le 23.30, hanno caricato parte del parco auto di Ronaldo - racconta a Radio Punto Nuovo un vicino di casa, Luciano Saroglia -. Cristiano controllava le operazioni. Improbabile che sia un trasloco da Torino a Torino. Gli autisti non parlavano in italiano». Già un anno fa due camion caricarono (e poi riportarono indietro) alcuni bolidi di CR7 destinati a una rigorosa manutenzione all'estero. Il video ha turbato i tifosi bianconeri, ma qualcuno ha ipotizzato una riorganizzazione del lussuoso garage per fare posto alla Ferrari Monza SP2 acquistata da Cristiano la scorsa settimana a Maranello e costata 1,6 milioni di euro.

Ronaldo ha un ultimo anno di contratto da 31 milioni netti, ingaggio che nessun top club europeo sarebbe disposto a garantirgli. L'eventuale approdo in bianconero di Zidane potrebbe convincerlo a non guardarsi intorno. Tutto è comunque legato alla conquista di un pass per la Champions della Juve. Che domenica (ore 20.45) dovrà sbancare Bologna, sperando in un passo falso di Milan o Napoli.

Domani (ore 21) intanto è il giorno della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Al Mapei Stadium potranno accedere 4.300 tifosi con tampone negativo, vaccinati oppure guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. «Non mollare ed essere determinato e positivo sono i valori che mi hanno portato alla Juve. Bisogna spingersi oltre i propri limiti», carica Chiesa durante un webinar organizzato da Randstad. La finale di Reggio Emilia sarà con ogni probabilità l'ultima volta in bianconero di Buffon, che insegue l'ennesimo record - ancora una Coppa Italia ed eguaglia le sei conquistate da Mancini - e para le critiche: «Pirlo è arrivato in un momento storico difficilissimo sottolinea SuperGigi -, dopo tanti anni giunge il momento del rinnovamento in cui si paga dazio. Qualsiasi altro allenatore non avrebbe fatto meglio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA