Oroscopo di Paolo Fox del weekend: recupero sentimentale per Capricorno e Pesci, dubbi per il Leone

Come ogni fine settimana Paolo Fox ha redatto l'oroscopo del weekend. L'astrologo ha studiato le stelle per raccontare quello che succederà ai vari segni dello zodiaco nelle giornate di sabato e di domenica. Ecco nel dettaglio le previsioni.

Ariete. Dal punto di vista sentimentale in questo weekend sarà molto positivo, sia per i single che per le coppie.

Toro. Attenzione in campo sentimentale, non è ancora il momento per inamorarsi. Il vostro atteggiamento è troppo sulla difensiva, cercate di aprirvi di più.

Gemelli. Il weekend si preannuncia passionale. Chi ha avuto problemi oppure è stato male ha bisogno dell’aiuto della famiglia o di relazioni importanti.

Cancro. Sarà un weekend positivo sia in amore che sul lavoro. Finalmente potrete chiarirvi con una persona cara con cui avete discusso.

Leone. Alcuni credono di aver intrapreso una strada sbagliata e vorrano cambiare. Potrebbero arrivare chiamate importanti sul lavoro.

Vergine. Tensioni nelle giornate di sabato e domenica. Chi lavora nel fine settimana potrebbe prendersela con chi intralcia un progetto, consapevole di aver ragione.

Bilancia. Alcuni hanno avuto un periodo di grande fatica. La situazione però è in fase di recupero e già a partire da Domenica potrebbero arrivare le prime soddisfazioni.

Scorpione. Se avete una bella storia d'amore non avete problemi, in caso contrario sarà necessario affrontare qualche questione. Se una storia sta nascendo ora potrebbe esserci un po' di confusione.

Sagittario. Conferme nel campo degli affetti, qualcuno potrebbe tornare dal passato. Cerate di evitare storie che non hanno più alcuna ragione di essere.

Capricorno. Novità in arrivo in campo sentimentale. Nelle giornate di sabato e domenica sarete concentrati sul verificare un’amore, se è possibile giurarsi amore eterno.

Acquario. Cercate di ravvivare l'amore, avete dato troppa importanza all'aspetto economico e lavorativo nell'ultimo periodo.

Pesci. Sabato e domenica saranno due giornate positive per nuovi incontri. Cercate però di non farvi trasportare dal nervosismo.

