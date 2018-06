Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Quello di Florian, una mamma di Leverkusen è un vero e propriovisto che il piccolo è natoda una mamma ultra cinquantenne e da un papà che ha 72 anni. Da 24 anni provavano ad avere un figlio, senza successo, poi, quando ormai le speranze erano sparite è avvenuto il miracolo.Come riporta la stampa locale il bimbo è nato venerdì scorso da un parto cesareo. Lui e la mamma stanno bene e tutto l'ospedale ha accolto con gioia la notizia: «È stata anche un'esperienza emozionante per me, non mi era mai capitato in tutta la mia carriera» ha raccontato l'ostetrica della clinica, «abbiamo avuto gravidanze oltre i 40 anni ma mai a 58, è un evento davvero molto speciale». I genitori del piccolo sono al settimo cielo, definiscono il figlio un dono divino e, in effetti, in certe situazioni la stessa medicina non sa dare spiegazioni scientifiche.Tanta gioia ma anche tante polemiche, non sono mancati coloro che hanno criticato la scelta della coppia, sostenendo che per il bimbo potrebbe essere un problema avere genitori così anziani.