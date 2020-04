Coronavirus, iPad e un robot: così gli studenti (a casa) si laureano in Giappone

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 16:21

Mantenere le distanze e restare a casa. La vita prova ad andare avanti nonostante quelle che una volta erano precauzioni ma che oggi sono degli obblighi in tutto il mondo. E così in Giappone, durante l'emergenza Coronavirus , il rettore dell'Uninverstià BBT ha inventato un modo per rendere comunque indimenticabile la cerimonia di laurea per i suoi studenti. E' bastato poco, qualche robot, alcuni iPad e un po' di videochiamate. La creazione del laureato ai tempi del Covid-19 ha fatto il giro del mondo, con le immagini che vedono i tablet (e i volti degli studenti) gironzolare per l'aula durante la consegna dei diplomi.