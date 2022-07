In terrazza o a bordo vasca: l’aperitivo al tempo dell’afa

di Claudio Burdi

L’aperitivo più fresco nella città che boccheggia nella morsa dell’anticiclone Apocalisse? In terrazza o a bordo piscina. E in questi giorni di caldo insopportabile è boom di prenotazioni e ingressi nelle tante location che offrono la possibilità di godersi drink ghiacciati con viste panoramiche sulla città o addirittura con un bagno al tramonto.

PISCINE. Ai Bagni Misteriosi (bagnimisteriosi.com) di Porta Romana l’iniziativa di restare aperti fino alle 23,30, per un tuffo in piscina tra un cocktail, un salutare estratto di frutta e verdura e golosità gourmet come le focacce, le bowl e i bao (i soffici paninetti orientali) proposte da Gud Milano è stata così apprezzata che si replicherà anche ad agosto (dettagli e date su gudmilano.com). Sempre Gud, con tutte le sue specialità, è protagonista del ristoro all’Idroscalo in zona Punta dell’Est, con tanto di spiaggia privata attrezzata. E sull’altra sponda del “mare” di Milano c’è la piscina La Villetta con il suo chiringuito (idroscalo.com). Continua fino a fine mese “Sunset pool”, l’happy hour della piscina Romano di via Zanoia, mentre per chi cerca una proposta più esclusiva c’è l’intima piscina per un massimo di 10 persone (da prenotare) di Fuorimano Otbp (Fb offthebeatenpathinmilan) del pizzeria, burger & cocktail bar in zona Niguarda.

TERRAZZE. Se si opta per l’aperitivo in terrazza tra i rooftop bar più cool del momento l’Organics SkyGarden al 13° piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale, dove tra piante tropicali e djset si sorseggiano ottimi cocktail accompagnati da versioni ridotte dei piatti signature dello chef Guglielmo Giudice. Aperitivi glamour e panorami mozzafiato anche allo SkyBar del Me Milan Il Duca, alle terrazze con piscina del Ceresio 7 o dell’Hotel Viu in zona Monumentale, alla Terrazza Gallia dell’Excelsior Hotel Gallia dove in abbinamento ai drink si gustano i finger food salati degli chef Vincenzo e Antonio Lebano, al The Roof dell’hotel The Square con drink list esclusiva accompagnata da assaggi dello chef Paolo Scaccabarozzi. E ancora al SunEleven Rooftop Bar dell’IH Hotel dove all’aperitivo vengono proposte tapas gourmet, mentre cocktail e ricercati sfizi di mare sono imperdibili da A’Riccione Terrazza 12, così come l’aperitivo con stuzzichini green&glocal realizzati con ingredienti che provengono dalla serra della Sky Terrace dell’Hotel Milano Scala.

