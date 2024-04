La Voce di Iside di Claudia Conte riflette sulla solidarietà umana: «Il volontariato può essere antidoto al male di vivere»

di Redazione Web

Ieri martedì 23 aprile è arrivato nelle librerie “La voce di Iside” in occasione della Giornata mondiale del libro. Il nuovo romanzo di Claudia Conte, giornalista, conduttrice tv e opinionista, è il suo quarto racconto edito da Readaction e Demea Eventi Culturali, incentrato sul concetto di solidarietà umana. Attraverso la figura della protagonista Iside, una giovane determinata, la scrittrice affronta il tema del dialogo, della sensibilizzazione verso le ingiustizie, dei turbamenti e delle inquietudini di una generazione che lotta per essere ascoltata.

«È una storia rivolta alle nuove generazioni, che rappresenteranno il nostro futuro, e con le quali mi confronterò nei prossimi mesi in molte occasioni di dibattito - afferma Conte - Iside scopre attraverso il volontariato l'antidoto al suo mal di vivere. Penso che tutti dovremmo fare esperienza del potere della solidarietà e della lotta per i diritti umani per uscire dall’indifferenza e dall’individualismo».

La trama

Iside è una diciottenne che si è gradualmente isolata in un mutismo selettivo a seguito della pandemia e dei problemi familiari.

I temi

Ne "La Voce di Iside" l'autrice invita all’esplorazione delle profondità dell'animo umano, toccando temi universali e attuali come la solitudine, la resilienza e la speranza. La storia porta a riflettere il lettore, facendo percepire in modo chiaro le sfide e le angosce di chi vive il senso di solitudine, smarrimento e ricerca di significato, in un mondo che sembra estraneo e alienante.

La protagonista del romanzo è introdotta nella prefazione dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e, nella premessa, dallo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni.

