Tess Mesazza "stramba" ma non troppo. La vita di una trentenne a New York

Il grande pubblico sta conoscendo adesso Tess Masazza grazie a Lol 2, il comedy show su Amazon; i più giovani invece sanno esattamente di chi si stia parlando. Nata a Los Angeles nel 1987, di origini francesi, Tess è cresciuta in giro per il mondo. La sua esplosione avviene su YouTube nel 2014 con il format Insopportabilmente donna, ormai un cult per un'intera generazione di donne e che vanta 500 milioni di visualizzazioni.

Proprio alla web serie e all'interesse di Tess per il mondo femminile sono ispirati lo spettacolo teatrale e il l'esordio letterario. Edito da Sperling & Kupfer Insopportabilmente donna è un romanzo spensierato in cui l'impronta della Masazza è fortissima, ma non è autobiografico. Racconta la storia di Tess, trent'anni, un lavoro da fotografa e un loft in stile newyorkese; una ragazza spesso stralunata a cui non puoi non voler bene, che si caccia continuamente in situazioni strambe tutte da ridere. In questo caso la fine di un amore coincide con la ricerca di un nuovo coinquilino, Stefano: bello, affascinante, gentile. All'improvviso Tess si ritrova a vivere in una di quelle commedie romantiche con Ryan Gosling che tanto le piacciono. Ma, si sa, la vita non è semplice come un film e, tra imprevisti, fraintendimenti e paranoie, Tess dovrà imparare a inseguire la felicità. Quella vera, quella che di solito non bussa alla porta.

Tess Masazza, Insopportabilmente donna, Sperling&Kupfler, 235 p, 17,90 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA