Promised, amore e promesse non mantenuti nel nuovo romanzo di Kiera Cass

In attesa del film Netflix sulla serie The Selection, firmata dalla stessa autrice, si torna di nuovo a palazzo. Il giovane e affascinante re Jameson di Coroa sceglie come sposa Hollis. Già prima delle nozze usa la lady come una proprietà, una sorta di pedina politica e una “compagna-trofeo”, il che inizia a creare tra i due una certa distanza. Nel frattempo lei è attratta dalla forza gentile dell’artigiano esule Silas. Prima di decidere tra la corona e l’amore, gli intrighi di corte la colgono di sorpresa.



Kiera Cass, Promised, Sperling & Kupfer, p 304, euro 17,90 Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 10:38

