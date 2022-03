Torino, urban climber scoperto mentre si arrampica sul grattacielo: la scalata interrotta dai vigilantes

Un giovane urban climber non autorizzato ha tentato di arrampicarsi sul grattacielo di Intesa Sanpaolo di corso Inghilterra 3 a Torino, ma è stato scoperto dal servizio di sicurezza che lo ha costretto ad interrompere la scalata e a darsi alla fuga. Il ragazzo infatti è stato sorpreso dagli addetti alla sorveglianza mentre tentava l'impresa di arrampicarsi sul palazzo alto 166 metri per poi presumibilmente condividere il gesto sui social.

Ormai scoperto il ragazzo non ha potuto far altro che fuggire. Secondo le prime ricostruzioni, riporta la Stampa, è anche scivolato nello scendere verso terra. Un incidente che comunque non lo ha bloccato visto che è riuscito a fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri che ora indagano per identificarlo anche attraverso le telecamere di sorveglianza della zona.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 17:52

